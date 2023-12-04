Эльнур Мамедов, автор haqqin.az 17:41

Вот уже несколько дней, как в Дубае проходит конференция COP28, приковывающая внимание всего мира. Удастся ли сохранить лимит выбросов в 1,5 процента или ждать необратимых процессов? Сможет ли человечество сохранить атмосферу или нам придется адаптироваться к новым условиям и мутировать? Отвечая на эти вопросы, участники конференции и мировая общественность видят главную угрозу в метане, которым богаты природные ископаемые, забывая при этом о других источниках этого химического вещества.

Почему-то мало кто говорит о войнах, охвативших сегодня почти все регионы планеты. Как известно, ни одна война ничего, кроме смерти и разрушений не приносит. И только на первый взгляд может показаться, что эта проблема не связана с сохранением климата на земле. Если же вдуматься, то большие и малые войны загрязняют атмосферу Земли не только пылью, но и тем самым метаном, на который экологи сваливают все беды. Ни один вид техники не может работать без источников энергии. Но если гражданская техника куда более экономна и приносит какую-то пользу, облегчая людям жизнь, то военная экономика сеет исключительно несчастья, смерть и разрушения. Не говоря уже о том, сколько в условиях военных действий сгорает лесов, трав, складов с горючим, заводов, месторождений природных ископаемых и трубопроводов, сколько метана заложено в самих бомбах, снарядах, минах… И чем больше таких разрушений, тем громче рапортуют генералы, тем неуемнее становятся амбиции политиков, начавших эти войны.

К сожалению, такие данные встречаются крайне редко. Военное сословие умеет держать в тайне не только технические и оперативные сведения, но и результаты своих бомбежек и артобстрелов. Естественно, у них и в мыслях нет подсчитывать, какое количество метана за один день военных действий выброшено в атмосферу. Как говорится, не генеральское это дело - считать «отходы производства». Лишь генсек НАТО Йенс Столтенберг на той же конференции COP28 в Дубае, возможно, впервые в истории, коснулся этого вопроса. Да и то вскользь. По словам генсека, НАТО стремится как можно больше использовать «зеленые» источники энергии и надеется, что в будущем это можно будет делать без ущерба для боеспособности альянса. Но тут же добавил: «Когда перед нами возникает выбор между «зеленой» энергетикой и боеготовностью, мы должны выбирать именно боеготовность», ясно давая понять, что экологические и климатические проблемы находятся у военных всего мира в лучшем случае на втором плане.

Правда, при этом генсек НАТО выразил уверенность, что в будущем наибольшую боеготовность будут обеспечивать как раз-таки «зеленые» технологии. По его мнению, это связано с тем, что в настоящее время активно развиваются технологии, необходимые для эффективного применения источников энергии, не загрязняющих окружающую среду. Альянс уже сегодня стремится использовать новые технологии, чтобы уменьшать загрязнение окружающей среды при использовании самолетов, кораблей, бронетехники… И старается использовать на своих базах солнечную энергию. Думается, однако, что используется эта энергия только для освещения и обогрева военных баз… Но не только войны представляют опасность для климата. Сотни ежегодных военных учений в разных точках мира с участием тысяч единиц морской, воздушной и наземной техники оставляют в нашей «продырявленной» парниковыми выбросами атмосфере, наверное, еще более разрушительный след, чем даже боевые действия. Однако масштабы ущерба, нанесенного атмосфере военными учениями, никто не изучает и не анализирует. Не менее интересным в этом отношении представляется одно из мероприятий в рамках COP28, посвященное минной проблеме Азербайджана. Вугар Сулейманов, председатель правления азербайджанского Агентства по разминированию, отметил, что вооруженные силы Армении установили в Карабахе и Восточном Зангезуре около 1,5 миллиона мин. И уж поверьте: не играй эти мины негативную роль в деле сохранения глобального климата, вряд ли организаторы столь масштабного саммита включили бы этот вопрос в повестку дня.