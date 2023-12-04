Корь забрала жизнь еще одного азербайджанского ребенка

В селе Ашагы Сурра Нефтчалинского района 10-летняя девочка скончалась от кори.

Жительница села Самира Алиева, 2013 года рождения, скончалась по дороге в больницу.

По словам родственников, девочка заразилась корью неделю назад, близкие пытались лечить ее дома. Однако состояние ребенка постепенно ухудшалось.

Самира Алиева являлась ученицей 5-го класса полной средней школы села Ашагы Сурра.

По факту ведется расследование.

В TƏBİB haqqin.az заявили, что девочка скончалась до приезда в больницу, подчеркнув, что причину смерти может подтвердить лишь медэкспертиза.

Отметим, что ранее от кори скончался 9-летний житель поселка Гобустан Ринат Джахангирли, 4-летний Руфат Гарибли из Кюрдямира, годовалый ребенок из Сабирабада и двухлетний Эльмир Бахышлы из Гобустана.