Корь забрала жизнь еще одного азербайджанского ребенка
В селе Ашагы Сурра Нефтчалинского района 10-летняя девочка скончалась от кори.
Жительница села Самира Алиева, 2013 года рождения, скончалась по дороге в больницу.
По словам родственников, девочка заразилась корью неделю назад, близкие пытались лечить ее дома. Однако состояние ребенка постепенно ухудшалось.
Самира Алиева являлась ученицей 5-го класса полной средней школы села Ашагы Сурра.
По факту ведется расследование.
В TƏBİB haqqin.az заявили, что девочка скончалась до приезда в больницу, подчеркнув, что причину смерти может подтвердить лишь медэкспертиза.
Отметим, что ранее от кори скончался 9-летний житель поселка Гобустан Ринат Джахангирли, 4-летний Руфат Гарибли из Кюрдямира, годовалый ребенок из Сабирабада и двухлетний Эльмир Бахышлы из Гобустана.