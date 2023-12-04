Депутат об армии Азербайджана и будущих угрозах

Азербайджану необходимо еще больше укрепить свою обороноспособность для отражения будущих угроз. Для этого требуется увеличение срока срочной действительной военной службы, чтобы поддерживать высокую подготовку военнослужащих, обеспечивать преемственность в Вооруженных силах. Об этом haqqin.az заявил председатель комитета Милли Меджлиса по обороне и безопасности Зияфет Аскеров, комментируя принятую сегодня Милли Меджлисом поправку о повышении минимальной выслуги лет для выхода на пенсию в качестве военнослужащего с 20 до 25 календарных лет.

Отметим, что парламент также одобрил поправку к «Положению о прохождении военной службы», в котором предусматривается повышение предельного возраста пребывания на срочной действительной военной службе для военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана и сверхсрочной действительной военной службы, прапорщиков и мичманов в мирное время. В соответствии со статьей 39 закона Азербайджана «О военной службе» предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих срочной действительной военной службы устанавливается 36,5 лет, для военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы, прапорщиков и мичманов - 48 лет.

Согласно действующему законодательству срок службы срочников соствляет 37 лет, для военнослужащих сверхсрочной действительной службы, прапорщиков и мичманов – 45 лет.

По словам депутата, увеличение сроков выхода на пенсию для военных создаст условие для более длительного использования военного и боевого опыта военнослужащих: «Для безукоризненной подготовки военного требуется до 25 лет. До Второй Карабахской войны, к примеру в 2015 году, Азербайджан грамотно готовился к войне. Подготовка велась настолько продуманно, что вражеская сторона даже не догадывалась. Теперь нам надо эту победу сделать вечной, и поэтому необходимо еще больше повысить мощь национальной армии. Надо сделать так, чтобы нынешние опытные военнослужащие подготовили таких же превосходных военных в будущем. Изменения в закон так же включают решение социальных вопросов военных. Для высокого боевого духа у военных должны быть хорошие жилищные условия, возможности получить очное образование и пр.».

Депутат указал на тот факт, что Франция, Индия и другие страны вооружают Армению: «У нас нет права быть слабыми. Сейчас у Азербайджана есть прекрасные военные ресурсы, отлично владеющие военной техникой, с большим опытом боевой, тактической подготовки военные специалисты в различных областях, и их следует оставить в рядах Вооруженных сил. Практически государство предлагает им остаться на службе еще на пять лет, и им будет еще больше увеличено социальное обеспечение», - сказал депутат.

Аскеров добавил, что на рассмотрении находится вопрос одновременного и кардинального решения всех социальных вопросов участников 44-дневной войны.

Отметим, что по внесенным в закон изменениям до 20 лет службы объем базовой пенсии составит 50% от последней заработной платы военного. А за последующие пять лет с ежегодной прибавкой к пенсии базовая часть составит 65%. К этой сумме пенсии также предусмотрена прибавка за условия прохождения службы и др.