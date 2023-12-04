Гянджинская региональная испытательная лаборатория Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов (AQTI) начала свою деятельность — в рамках мер по обеспечению пищевой безопасности в западном регионе.

Как сообщили в AQTI, лаборатория функционирует в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 17025-2017. Обладая материально-технической базой, отвечающей современным требованиям, и высококвалифицированным персоналом, гянжинская лаборатория осуществляет проверки показателей безопасности и качества пищевой продукции, производимой в стране, а также импортируемой.

Проверки проводятся в соответствии с параметрами качества и безопасности, отвечающими международным стандартам, а также нормативно-техническими документами, действующими в нашей республике. Они осуществляются с использованием международных методов ISO, NMKL, AOAC.

При этом в целях контроля качества правильность и точность результатов исследования проверяются с использованием стандартных эталонных материалов.

Следует отметить, что до сих пор в западном регионе действовали лишь Гейгельская и Товузская областные испытательные лаборатории, созданные в целях обеспечения здоровья растений и животных.

На данный момент AQTI располагает в общей сложности 17 лабораториями в Баку и регионах.