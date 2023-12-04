Азербайджанские вузы впервые представлены в QS Sustainability Rankings

QS Quacquarelli Symonds, глобальное аналитическое агентство в области высшего образования, опубликовало новый выпуск рейтинга лучших университетов мира в области достижения целей устойчивого развития 2024 года – QS Sustainability Rankings 2024.

Оценивая университеты по таким индикаторам, как «Общественное влияние», «Воздействие на окружающую среду» и «Модель управления», рейтинг предоставляет уникальную возможность оценки вклада высших учебных заведений в решение наиболее актуальных задач, стоящих перед современным обществом. В рейтинг лучших университетов мира в области достижения целей устойчивого развития 2024 года – QS Sustainability Rankings 2024 вошли 1397 вузов из 95 стран и территорий, что почти в два раза превышает количество участников рейтинга в прошлогоднем пилотном издании.

В опубликованном рейтинге впервые Азербайджан представлен двумя университетами: Азербайджанским государственным экономическим университетом (UNEC) и Бакинским государственным университетом.

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) вплотную подбирается к топ-500 вузов мира по индикатору «Модель управления», входит в число 700 лучших вузов мира по индикатору «Создание равных условий» и располагается на границе диапазона трёхсот лучших вузов мира по индикатору «Устойчивое развитие в области охраны окружающей среды». Бакинский государственный университет демонстрирует очень хорошие результаты по «Устойчивому развитию в области охраны окружающей среды», занимая по данному индикатору место в списке 250 лучших вузов мира, и входит в топ-1000 по индикаторам «Создание равных условий» и «Модель управления».

Сергей Христолюбов, региональный директор QS, отмечает: «В новый выпуск QS Sustainability Rankings входят два азербайджанских вуза, в то время как вузы других стран Кавказа в рейтинге не представлены. Это подтверждает лидирующую роль Азербайджана в Кавказском регионе по решению наиболее актуальных задач современного общества, связанных с достижением целей устойчивого развития. Важно отметить, что результаты, достигнутые азербайджанскими вузами в опубликованном рейтинге, будут использоваться при расчёте позиций высших учебных заведений в нашем флагманском институциональном рейтинге лучших университетов мира – QS World University Rankings».

Следует отметить, что методология рейтинга лучших университетов мира в области достижения целей устойчивого развития – QS Sustainability Rankings основана на оценке работы вузов по трём категориям индикаторов:

• «Воздействие на окружающую среду», агрегированный расчётный показатель по данной категории учитывает расчётные показатели по трём индикаторам: «Устойчивое развитие в области охраны окружающей среды», «Образование в области охраны окружающей среды» и «Исследования в области охраны окружающей среды»

• «Общественное влияние», агрегированный расчётный показатель по данной категории учитывает расчётные показатели по пяти индикаторам: «Создание равных условий», «Обмен знаниями», «Эффект от образовательной и научной деятельности», «Трудоустраиваемость выпускников» и «Здоровье и благополучие»

• «Модель управления», агрегированный расчётный показатель по данной категории учитывает факторы, связанные с эффективным управлением, такие как соблюдение этических стандартов, использование передовых практик при поиске кандидатов и приёме сотрудников на работу, прозрачность принципов принятия решений и т.д.