Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 19:29

С конца октября со ссылкой на неофициальные источники стали распространяться сообщения о том, что украинская армия начала десантную операцию по созданию плацдарма на левом берегу Днепра. По информации украинских СМИ, это была продуманная операция с целью показать, что на фоне провала масштабных летних наступлений ВСУ в Запорожье и Донбассе инициатива в войне по-прежнему принадлежит Вооруженным силам Украины. В то же время создание прочного плацдарма на левом берегу Днепра могло бы позволить ВСУ использовать его, чтобы перерезать основной путь снабжения российской армии из Крыма.

В результате, морская пехота украинской армии начала небольшими группами переправляться по мелководью Днепра на резиновых лодках и укрепляться на левом берегу. Вначале Министерство обороны России утверждало, что десантная операция противника была сорвана. Однако вскоре российские военные блогеры забили тревогу, утверждая, что ситуация на левом берегу Днепра постепенно ухудшается, и что украинцам действительно удалось создать на левом берегу ряд плацдармов. Множественные попытки российской армии выбить их оттуда обернулись крупными потерями в технике и живой силе, но результатов не дали. Недавно русская служба BBC пообщалась с некоторыми военными, оборонявшими в районе Крынок левый берег Днепра. По их словам, возвращаться в этот район равносильно самоубийству. Российские бойцы в один голос говорили о больших потерях и о бесплодных попытках вытеснить украинцев. Вместе с тем, 21 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил на заседании коллегии министерства, что все попытки украинской армии провести десантную операцию в направлении Херсона были пресечены. По его словам, украинские части несут «колоссальные потери» и с начала ноября они якобы лишились 13.700 человек и 1.800 единиц военной техники.

Параллельно в середине ноября Министерство обороны Украины впервые официально подтвердило, что морская пехота создала несколько плацдармов на левом берегу Днепра и пытается там закрепиться. Украинские военные блогеры представили более подробную информацию об этой десантной операции, заявив, что морпехам удалось создать на левом берегу реки три плацдарма в полосе глубиной 3-8 и длиной около 10 километров. Один из них расположен недалеко от села Крынка и, благодаря ему, украинская артиллерия взяла под огневой контроль один из путей снабжения российской армии. Некоторые источники сообщают, что украинцам удалось даже перебросить на левый берег Днепра бронетехнику. Институт военных исследований США в своем обзоре от 4 декабря сообщает, что украинская армия продолжает попытки закрепиться на левом берегу, а русские, в свою очередь, используют все возможные средства, чтобы выбить их оттуда. Аналитики из Института военных исследований подтвердили успехи украинского десанта на острове Белогрудый, расположенном на юге Потемкинского острова, напротив Голой Пристани, где до оккупации находился рыбацкий поселок на 300 жителей. На кадрах с геолокацией от 30 ноября, 1 и 3 декабря показаны бои ВСУ с русскими. Эксперты заявляют, что все это время остров контролировали россияне, и только в конце ноября части ВСУ предприняли первые попытки по его освобождению.

Российский телеграмм-канал «Два майора» подтвердил информацию, что украинские защитники контролируют определенную часть острова. Еще один российский блогер написал о боях на юге Крынок. В целом же, российские военкоры сообщают, что неуказанное десантное подразделение и 70-я мотодивизия армии России находятся под постоянным обстрелом ВСУ. При этом украинский военкор Константин Машовец пишет, что на фоне непогоды оккупанты решили перегруппировать свои силы на левом берегу Херсонщины. На фоне столь противоречивой информации о том, что действительно происходит на левом берегу Днепра, один из участников боев, солдат десантно-штурмовой группы украинской армии, рассказал в беседе с корреспондентом русской службы BBC шокирующие подробности. В отправленном текстовом сообщении украинский военнослужащий, пожелавший остаться неизвестным, написал, что вернулся из многодневного отпуска с боев у села Крынка и видел, как затонули под ударами российских морских пехотинцев резиновые лодки с украинскими морпехами. По его словам, на левом берегу реки царит настоящий ад, украинская армия испытывает нехватку живой силы, продовольствия и боеприпасов… «Вся передовая под постоянным огнем россиян, - пишет он. - У меня на глазах затонули лодки с моими побратимами (так украинские военные часто называют товарищей по оружию — ред.), которые навсегда остались в Днепре. Мы с собой берем на тот берег всё: генераторы, топливо, еду… Для того, чтобы удерживать плацдарм, нужно всё и много, но снабжение сюда не было спланировано. Мы думали, что после того, как займем плацдарм, враги убегут, и дальше мы будем спокойно переправлять все необходимое, но так не произошло.