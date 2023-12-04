Подарок Путину: гора трупов к «прямой линии»

Родственники военнослужащих воинской части 95411 написали обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором заявили о «намеренном истреблении» мобилизованных на Авдеевском направлении. Об этом сообщает одно из российских СМИ со ссылкой на письмо, которое есть в распоряжении издания.

По словам авторов письма, мобилизованные более 10 месяцев живут в окопах на передовой на расстоянии 700 метров от Авдеевки и постоянно находятся под обстрелами.

Родственники утверждают, что после того, как российские войска начали активное наступление на этом направлении, командование выпустило приказ, по которому в штурмовые подразделения надо отправлять военнослужащих с ранениями средней тяжести.

«25 [ноября] у них там на месте вышел очередной указ, чтобы легкие и средние [раненые] долечивались уже в окопах. ДНРовских вообще не жалеют: собирают остатки — и опять в штурма. Торопятся, пока [украинцы] в раздрае, гонят к «прямой линии» [Владимира Путина] и Новому году. Результат какой-то нужен. Все вокруг говорят, что возьмем Авдеевку, и дальше - переговоры», - рассказала жена одного из мобилизованных.

Она также передала слова своего мужа о том, что «они там по трупам ходят, ими просто все завалено».

«Важные истории» пишут, что с января 2023 года мобилизованные воинской части 95411 проходили военную службу в самопровозглашенной ДНР в составе территориальной обороны, но затем были переданы под командование 1-го Армейского корпуса «ДНР».

В письме говорится, что в составе штурмовых бригад под Авдеевкой находятся военнослужащие в среднем старше 40 лет. Большинство из них не были в отпусках с начала мобилизации, добавляют родственники.

Издание отмечает, что письмо Путину подписали более 100 человек.