Россияне массово хотят дезертировать

Российские солдаты, воюющие в Украине, стали почти вдвое чаще обращаться за помощью в организации дезертирства из своих частей, пишут российские СМИ со ссылкой на организацию «Идите лесом», которая помогает россиянам избежать отправки на войну против Украины.

Сообщается, что с сентября по ноябрь было получено 577 таких обращений против 305 просьб за июнь - август. Больше всего попыток сбежать было зафиксировано в октябре (218) случаев.

О росте случаев дезертирства сообщают и в правозащитной группе «Гражданин. Армия. Право». Ее директор Сергей Кривенко отмечает, что российские военнослужащие «видят, что ротации нет, что даже тяжелораненых после госпиталя снова отправляют на фронт».

По словам Кривенко, на побег из зоны боевых действий решаются очень немногие из-за большого риска быть схваченными. Дезертиров, как правило, отправляют на полевую гаупвахту, а затем - снова на фронт.