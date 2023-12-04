Поделись своим стилем с услугой Dinlət от Nar

Nar, всегда придерживающийся стратегии клиентоориентированности и доступных цен, представляет для своих абонентов обновленную услугу Dinlət.

Dinlət, когда-то одна из наиболее популярных услуг мобильного оператора, была усовершенствована благодаря новым функциям.

Теперь абоненты Nar смогут неограниченно активировать Dinlət, заплатив всего 1,8 AZN в месяц. Для подключения к услуге достаточно выбрать желаемую мелодию на платформе www.dinlet.az и набрать *185*Код Dinlət#YES.

С услугой Dinlət вместо стандартных гудков на линии будут звучать ваши любимые музыкальные произведения, мелодии, забавные реплики и так далее.