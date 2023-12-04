Сколько человек переселят в Карабах до конца года
Азербайджан к концу года планирует вернуть на освобожденные земли 7 000 вынужденных переселенцев, сообщил зампред Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.
Он добавил, что в ближайшие 3 года правительство Азербайджана планирует переселить до 140 тыс. вынужденных переселенцев обратно в их дома в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах.
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