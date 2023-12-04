Министры и помощники президента на фестивале SAF 2023 фото
5 декабря помощник президента Азербайджана по социально-экономическим вопросам Халид Ахадов, помощник президента -- заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Азербайджана Шахмар Мовсумов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, министр культуры Адиль Керимли и министр оборонной промышленности Вугар Мустафаев посетили международный фестиваль STEAM Азербайджан.
Гости ознакомились с ходом соревнований, проводимых в рамках SAF 2023, и пожелали участникам успехов. Им сообщили, что в заключительном этапе фестиваля соревнуются 868 местных и 159 иностранных участников, представляющих в общей сложности 11 стран.
Фестиваль продлится до 8 декабря.