Женская сборная Азербайджана по футболу победно завершила триумфальный сезон в Лиге наций

Женская сборная Азербайджана по футболу провела свой заключительный матч в первом в истории розыгрыше женской Лиги наций УЕФА.

В Баку на «Далга Арене» наша команда принимала сборную Фарерских островов и победила со счетом 1:0. Единственный мяч на 68-й минуте забила Нигяр Мирзалиева.

Напомним, сборная Азербайджана досрочно обеспечила себе 1-е место в группе лиги «С» и пробилась в лигу «B».

В предыдущих матчах сборная Азербайджана сыграла дома вничью с Кипром (1:1), обыграла в гостях Черногорию (1:0) и Фарерские острова (2:1), затем дома разгромила черногорок со счетом 3:0 и одолела в гостях киприоток (1:0). Таким образом, наша команда не потерпела ни одного поражения.

Турнирное положение в группе 3 лиги «С»:

1. Азербайджан – 16 очков, разница мячей 9-2 (6 матчей)

2. Черногория – 12, 14-4 (6)

3. Кипр – 7, 3-6 (6)

4. Фареры – 0, 1-15 (6).

Согласно регламенту, победители пяти групп в лиге «С» получают право в следующем цикле выступать в лиге «B». Помимо Азербайджана, свои группы выиграли Мальта, Турция, Израиль и Косово.

Три лучшие вторые команды в лиге «С» сыграют в плей-офф с тремя лучшими командами, занявшими третьи места в лиге «B». Победители двухматчевых противостояний также будут играть в лиге «B».