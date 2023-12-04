Фархад Мамедов, автор haqqin.az 21:16

Как уже сообщалось, чтобы поддержать процесс достижения мира между Азербайджаном и Арменией и обсудить ряд аспектов американо-азербайджанских отношений, Баку посетит помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен – тот самый высокопоставленный дипломат, чье выступление 17 ноября на слушаниях в Комитете по международным отношениям Палаты представителей Конгресса, инициированных армянским лобби, стало причиной резкого обострения в отношениях Баку и Вашингтона. Напомним, что тогда одно из заявлений О'Брайена касалось ограничения визитов в США высокопоставленных азербайджанских чиновников. Однако спустя две недели госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В ходе разговора Блинкен попытался разрядить растущую напряженность и согласовал с азербайджанским лидером визит О'Брайена в Баку. Президент Алиев дал на это согласие при условии, что американская сторона, в свою очередь, снимет ограничения на визиты в США официальных представителей Азербайджана.

Примечательно, что накануне прибытия Джеймса О'Брайена в Баку прилетел Марк Либби, новоназначенный посол США в Азербайджане. Как известно, эта должность оставалась вакантной больше года. Кандидатура нового посла была одобрена Конгрессом только в начале ноября. Тот факт, что посол Либби приступил к своим обязанностям за несколько дней до визита помощника госсекретаря США, также можно расценивать, как часть усилий Вашингтона по нормализации отношений с Баку. Таким образом, главной целью визита О'Брайена в азербайджанскую столицу, очевидно, является восстановление испорченных отношений или, как указано в распространенной Госдепом официальной информации, О'Брайен приедет для укрепления двусторонних отношений, а также форсированию мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией.

С самого начала было понятно, что в Баку высокопоставленного американского дипломата ждут очень непростые переговоры. Тем более, что, очевидно, баланс в политике США в отношении Азербайджана и Армении серьезно смещен в пользу последней. Как известно, после того, как в сентябре Азербайджан восстановил в ходе военной операции полный суверенитет над Карабахом, Соединенные Штаты вернули к жизни действие дискриминирующей 907-й поправки, которая запрещает им оказывать Азербайджану военную помощь, а также помощь в сфере безопасности. Одновременно США проводят интенсивные консультации с Арменией для установления более тесного сотрудничества в этих областях. Между тем, накануне визита О'Брайена в Баку секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отбыл в Вашингтон для консультаций по вопросам обороны и безопасности, где встретился с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«В ходе встречи с Лорой Купер были рассмотрены вопросы двустороннего оборонного сотрудничества, - отмечается в сообщении Совета безопасности Армении. - Была подчеркнута необходимость обеспечения стабильности на Южном Кавказе». В интервью армянским СМИ Григорян добавил, что рассмотрел с Лорой Купер реализацию двусторонних совместных программ, а также сотрудничество и углубление взаимодействия между вооружёнными силами Армении и США в рамках миротворческой деятельности. «Была подчеркнута важность работы, направленной на повышение демократического управления и подотчетности вооружённых сил Армении», — добавил секретарь Совбеза Армении. На встрече Григоряна с Джейком Салливаном речь шла о «вопросах, представляющих взаимный интерес в сфере безопасности и экономики».

«Мы высоко оценили динамику стабильного развития двусторонних отношений между Арменией и США, - подчеркнул Григорян. - Затронули и ситуацию в сфере региональной безопасности, в рамках которой я подтвердил приверженность Армении нормализации армяно-азербайджанских отношений и продолжению мирного процесса». Согласно другим новостям, 60 сенаторов и представителей Конгресса США, которые присоединились к письму проармянских сенаторов-демократов Алекса Падиллы и Анны Эшу, призвали лидеров Конгресса увеличить Армении помощь в сфере безопасности, а также гуманитарную поддержку карабахских армян. В письме Падиллы-Эшу содержится также призыв выделить десять миллионов долларов для военного финансирования Армении и дополнительной гуманитарной помощи карабахским армянам. Добавим, что, как сообщает армянский Национальный комитет США, законопроект о дополнительном финансировании проектов национальной безопасности Армении будет рассмотрен Конгрессом уже на следующей неделе, Отметим в этой связи, что США в настоящее время не рассматривают возможности прямых поставок оружия в Армению, но оказывают этой стране поддержку в восстановлении её армии и подготовке личного состава. Не случайно, в начале ноября начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Эдвард Асрян посетил штаб-квартиру Европейского командования США (EUCOM) в Штутгарте, где обсудил с заместителем командира EUCOM Стивеном Башамом вопросы региональной безопасности и развития армяно-американского военного сотрудничества, а также помощь США в реформировании Вооруженных сил Армении. В сообщении Министерства обороны Армении отмечается, что Стивен Башам выразил готовность США продолжать нынешнюю поддержку Вооруженных сил Армении, а также инициировать новые направления сотрудничества в таких сферах, как военное образование, военная медицина, миротворчество и боевая подготовка.