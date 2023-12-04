Российский истребитель собрался было бомбить многоэтажки, но был уничтожен
Воздушные силы ВСУ в районе острова Змеиный уничтожили российский бомбардировщик Су-24М, который пытался атаковать юг Одесской области. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук во вторник, 5 декабря.
По его словам, сбитый российский Су-24М работал под прикрытием истребителя Су-30СМ, чтобы нанести ракетно-бомбовый удар.
Олещук добавил, что командование Юг провело успешную операцию и отправило Су-24М вслед за «российским военным кораблем».
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