Обнародованы результаты исследования PISA за 2022 год

5 декабря были объявлены результаты исследования PISA (Программа международной оценки учащихся) за 2022 год. Данное исследование PISA посвящено математике, и в нем приняли участие в общей сложности 700 000 учащихся из 81 страны мира.

Как сообщили в Институте образования, Азербайджан, представленный школами Баку, занимает 56-е место среди 81 страны. Наша страна показала более высокий результат, чем Мексика, Бразилия, Грузия, Узбекистан, Албания и Северная Македония.

Согласно опубликованному Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) отчету, наблюдалось резкое снижение средних показателей результатов стран-участниц исследования PISA 2022 по сравнению с предыдущим периодом. В частности, средние показатели по математике и чтению зафиксировали самое большое снижение за последние десять лет.

Согласно отчету, основной причиной снижения успеваемости стала пандемия коронавируса (COVID-19). Закрытие школ в большинстве стран серьезно повлияло на падение успеваемости учащихся.

Исследование PISA, которое считается крупнейшим в мире по оценке учащихся, измеряет знания, навыки и компетенции 15-летних учащихся по математике, естественным наукам и чтению.