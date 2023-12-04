Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос воспитанников медиацентра из Вологодской области о самом добром воспоминании из его детства в ходе второго заседания наблюдательного совета «Движения первых» в Пятигорске, рассказал, как в детстве мать поставила его в угол.

«Мама поставила меня в угол, даже не помню, за что, в течение какого-то времени ходила, все так грозно смотрела, спрашивала: «Ты будешь прощение просить или нет?» Короче, закончилось тем, что она начала меня целовать, сама вытащила из этого угла, и этим вся история закончилась», - рассказал Путин.