Саакашвили Пашиняну: Беги!

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook посоветовал премьеру Армении Николу Пашиняну как можно скорее разорвать все связи с Россией.

«Россия запретила импорт почти всей армянской сельхозпродукции и армянского коньяка. Ну те, кто в руководстве Кремля любит армянский коньяк, себя ограничивать не будут (после эмбарго на грузинское вино, им угощали грузинских журналистов в кремлевском буфете без проблем), а на мнение обычных россиян им наплевать.

Но этот запрет должен зажечь все красные лампочки для Пашиняна. Путин не армянский коньяк невзлюбил, а самого Пашиняна, и эмбарго - это очередной шаг выдавливания его из власти.

Я хочу повторить еще раз для премьера Армении. Уважаемый Николь – беги, быстрее беги, беги без оглядки из ОДКБ, из Евразес, беги в Европейский Союз, НАТО, в новые региональные союзы. Но главное, унеси ноги подальше от России, спаси себя и армянскую государственность! Путин - как бульдог. Он кусается и не отстает, пока не сожмет свои зубы. Вырывайтесь от этого укуса, чтобы выжить.

Я уверен, что еще не поздно. И хватит медлить и раскачиваться. Промедление смерти подобно!», - написал Саакашвили (орфография сохранена).