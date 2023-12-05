Запад списывает китайскую экономику наш комментарий
Международное рейтинговое агентство Moody’s, оценивающее финансовые перспективы стран и дающее ориентиры для инвесторов, подало рынку сигнал о неблагополучии в Китае. Прогноз Moody’s по кредитному рейтингу Китая был ухудшен со «стабильного» до «негативного».
Главная причина этого решения – непрерывно растущий долг страны. Пытаясь стимулировать рост экономики, которая никак не наберет обороты после пандемии ковида, китайские власти увеличивают объемы заимствований для поддержки местных правительств и государственных предприятий. Те, в свою очередь, не являются эффективными рыночными игроками, и переход на такие механизмы экономического стимулирования создает значительные риски для экономики страны. Это происходит на фоне значительного спада в сфере недвижимости, куда были инвестированы колоссальные средства.
По прогнозам Moody’s, ВВП Китая в 2024-2025 годах будет расти на 4%. В дальнейшем до 2030 года темпы роста китайской экономики замедлятся в среднем до 3,8%. При этом китайские власти считают минимальным оптимальным ростом темпы не меньше 5% в год, но, похоже, страна, поражавшая своей прыткостью с конца 70-х, утратила прежние возможности развития, которые коренились в низкой стоимости рабочей силы и огромных внешних инвестициях.
С октября, когда Си Цзиньпин поставил задачу не допустить резкого замедления роста экономики, был рекордно увеличен бюджетный дефицит: он составит 3,8% ВВП - самое большое значение за последние тридцать лет и значительно выше ранее установленного предела в три процента. Правительство Китая продало за 2023 год дополнительных государственных облигаций на триллион юаней, а местные органы власти продавали специальные облигации, чтобы распределить имеющиеся задолженности по времени.
В то же время Moody’s не стало понижать долгосрочный рейтинг суверенных облигаций Китая, оставив его на уровне А1. Оставили высокие рейтинги и другие агентства: Fitch Ratings Ltd. и S&P Global Ratings подтвердили суверенный кредитный рейтинг Китая на уровне A+, хотя и делились предположениями, что придется пойти на его понижение. С идеей, что Поднебесная больше не будет прежними темпами развиваться и увлекать за собой мировую экономику, предстоит еще свыкнуться.
Но уже сейчас новости из Пекина носят преимущественно разочаровывающий характер, что формирует соответствующие ожидания, которые, в свою очередь, охлаждают интерес инвесторов. Китайский экспресс имеет большую инерцию хода, пусть и с замедлением, и скорая остановка ему не грозит. Впрочем, как и новый рывок.