Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 5 декабря 2023, 23:13

Международное рейтинговое агентство Moody’s, оценивающее финансовые перспективы стран и дающее ориентиры для инвесторов, подало рынку сигнал о неблагополучии в Китае. Прогноз Moody’s по кредитному рейтингу Китая был ухудшен со «стабильного» до «негативного». Главная причина этого решения – непрерывно растущий долг страны. Пытаясь стимулировать рост экономики, которая никак не наберет обороты после пандемии ковида, китайские власти увеличивают объемы заимствований для поддержки местных правительств и государственных предприятий. Те, в свою очередь, не являются эффективными рыночными игроками, и переход на такие механизмы экономического стимулирования создает значительные риски для экономики страны. Это происходит на фоне значительного спада в сфере недвижимости, куда были инвестированы колоссальные средства.

По прогнозам Moody’s, ВВП Китая в 2024-2025 годах будет расти на 4%. В дальнейшем до 2030 года темпы роста китайской экономики замедлятся в среднем до 3,8%. При этом китайские власти считают минимальным оптимальным ростом темпы не меньше 5% в год, но, похоже, страна, поражавшая своей прыткостью с конца 70-х, утратила прежние возможности развития, которые коренились в низкой стоимости рабочей силы и огромных внешних инвестициях. С октября, когда Си Цзиньпин поставил задачу не допустить резкого замедления роста экономики, был рекордно увеличен бюджетный дефицит: он составит 3,8% ВВП - самое большое значение за последние тридцать лет и значительно выше ранее установленного предела в три процента. Правительство Китая продало за 2023 год дополнительных государственных облигаций на триллион юаней, а местные органы власти продавали специальные облигации, чтобы распределить имеющиеся задолженности по времени.