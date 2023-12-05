Американский генерал озвучил план уничтожения Крымского моста

Украинские военные будут способны уничтожить Крымский мост, обладая достаточным количеством управляемых ракет, таких как Army Tactical Missile System (ATACMS) и немецкие ракеты Taurus. Об этом в статье для Foreign Affairs пишет бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Отставной генерал называет строительство моста частью стратегии Москвы по доминированию в Украине и регионе Черного моря. Его уничтожение может стать ключом к победе Украины не только в Крыму, но и в войне в целом. Основной проблемой для ВСУ Ходжес называет тот факт, что мост устойчив к повреждениям и атакам. Чтобы его окончательно вывести из строя, необходима массированная атака мощными ракетами. Однако даже передовые ракеты, такие как ATACMS, обладают ограниченной точностью, и вероятность попадания в относительно небольшие цели на мосту невелика.

Ходжес отметил, что немецкая ракета Taurus, предназначенная для разрушения бункеров, может иметь большие шансы на повреждение одного или нескольких опор моста. Однако Германия отказывается предоставить Украине эти ракеты из-за опасений ответных шагов России.