США выразили соболезнования погибшим от мин азербайджанцам

Посольство США в Баку выразило соболезнования семьям и близким азербайджанцев, погибших в результате подрыва на минах, установленных армянами на территориях Азербайджана.

Сегодня нас огорчила новость о ранении специалиста, занятого в сфере обезвреживания мин в Агдамском районе. Мы выражаем соболезнования семьям и близким погибших от мин.

Соединенные Штаты являются верным партнером, помогающим Азербайджану в деле разминирования территорий. По состоянию на ноябрь 2021 года США выделили 3,5 миллиона долларов на гуманитарные операции по разминированию территорий Азербайджана», - говорится в сообщении.

Сегодня сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вагиф Акперов подорвался на мине в Агдаме. Акперова доставили в районную больницу, ему ампутировали часть правой ноги ниже колена.