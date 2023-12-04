Зеленский отказался выступать перед законодателями США
Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отменил запланированное выступление перед законодателями США. Об этом заявил глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер.
«Зеленский, кстати, не сможет явиться к нам на брифинг. Что-то произошло в последнюю минуту», - сообщил конгрессмен-демократ.
Ранее сообщалось, что президент Украины обратится к американским законодателями по видеосвязи в ходе закрытого брифинга в преддверии голосования по вопросу предоставления финансовой помощи Украине.