Ермак: Без помощи США Украина может проиграть

«Если помощь, которая обсуждается в конгрессе, будет просто отложена, то создастся большой риск, что мы останемся на тех же позициях, что сейчас. Наступать станет невозможно, и будет большой риск проиграть в этом конфликте... ВСУ хотя и более мотивированы, но вынуждены переходить к обороне», – заявил Ермак.

Он отметил, что отказ от прямой бюджетной поддержки Украины представляет угрозу, так как в следующем году украинское правительство ожидает дефицит бюджета в размере 43 млрд долларов.

«Без этой прямой бюджетной поддержки будет трудно оставаться... на тех же позициях, чтобы люди действительно выжили... в ситуации, когда война будет продолжаться», – сказал Ермак.