Китай назвал свои красные линии

Независимость Тайваня означает войну и несовместима с миром в Тайваньском проливе, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе. Независимость Тайваня означает войну и является тупиком», - сказал он, комментируя недавнее заявление президента Тайваня Цай Инвэнь о том, что «Тайваню не нужен мир по-гонконгски».