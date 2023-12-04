Китай назвал свои красные линии
Независимость Тайваня означает войну и несовместима с миром в Тайваньском проливе, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Я хочу подчеркнуть, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе. Независимость Тайваня означает войну и является тупиком», - сказал он, комментируя недавнее заявление президента Тайваня Цай Инвэнь о том, что «Тайваню не нужен мир по-гонконгски».
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