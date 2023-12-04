США заявили об истощении возможностей оказывать поддержку Украине
Вашингтон достиг «дна бочки» в своих возможностях оказывать военную поддержку Украине, заявил 5 декабря журналистам официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Мы на дне бочки в том, что касается нашей возможности предоставлять помощь в безопасности для Украины», - заявил он.
Администрация Белого дома рассчитывает на поддержку конгрессменов в стремлении властей продолжить предоставлять критически важную помощь Украине, добавил представитель Госдепа.