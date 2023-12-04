«В результате агрессивной войны, развязанной Арменией, нормы международного права в отношении Азербайджана были нарушены, а некоторые страны Европы разжигали армянский национализм и реваншизм» - об этом, как сообщает haqqin.az, сказал в интервью итальянскому интернет-изданию Formiche.net Эдмондо Чириелли, заместитель министра иностранных дел Италии, отвечающий за кавказский регион.

Эдмондо Чириелли назвал это письмо «крайне неуместным», подчеркнув, что оно может повредить подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

«Это худший способ действовать и напрямую вмешиваться в события, о которых мало что известно как с точки зрения истории, так и с точки зрения международных отношений, - подчеркнул Чириелли. - Европе и, в частности, Италии придется работать над созданием климата разрядки между Ереваном и Баку. Я считаю премьер-министра Армении, безусловно, наиболее просвещенным за последние годы политиком и первым, кто признал территориальную целостность Азербайджана, что подтверждено в различных резолюциях ООН. Тем не менее, ни одно из предыдущих пророссийских правительств Армении эту оценку во внимание никогда не принимало».

Замглавы МИД Италии добавил, что после победы азербайджанской армии на поле боя, президент Азербайджана Ильхам Алиев в течение последних трех лет пытался добиться мира с Арменией.

«К сожалению, в Европе были и те, кто постоянно разжигал реваншизм и армянский национализм, вводя Ереван в заблуждение относительно вещей, которые объективно даже не были предусмотрены международным правом», — отметил Чириелли.

После чего интервьюер вернулся к письму евродепутата Кастальдо, в котором тот пишет, что Азербайджан готовится к военной операции против Армении.

Эдмондо Чириелли назвал утверждения евродепутата «безосновательными, абсурдными и несовместимыми ни с какими политическими и военными оценками».

«Азербайджан никогда не посягал на территорию Армении, это общеизвестный факт, подтвержденный независимыми комиссиями ООН, - напомнил замглавы МИД Италии. - Азербайджанские войска не сделали ничего, чтобы спровоцировать исход армян из Карабаха, который действительно имел место, но сепаратисты дали волю провокациям, подогреваемым пророссийскими силами, которые весьма влиятельны в этом регионе. Исходом армян из Карабаха они хотели создать еще один очаг напряженности».

Говоря о давлении, оказываемом на Азербайджан иностранными игроками, Чириелли отметил, что президент Алиев категорически исключает любые инициативы, противоречащие нормам международного права.

«Алиев очень прагматичный человек и, конечно же, прекрасно знает, что нападение на Армению не вписывается в его военно-стратегические интересы. Более того, это противоречит позиции Азербайджана на протяжении всех тридцати лет, когда Армения держала под своей оккупацией не только Карабах, но и семь прилегающих к нему регионов. Несмотря на оккупацию и изгнание азербайджанского населения из своих домов, Азербайджан пытался изложить свою позицию на международных площадках и решить вопрос в рамках международно-правовых норм. Армения же осуществила оккупацию под защитой Красной армии (Чириелли имеет в виду армию Российской Федерации —ред.) С другой стороны, не будем забывать, что Никол Пашинян, премьер-министр Армении, был избран на свой пост дважды, невзирая на открытую полемику с Россией, что побуждает нас позитивно смотреть на важность тамошних институтов и говорить, что этот выбор был сделан в пользу армянского народа. Настоящая проблема заключается в том, что в Армении все еще есть националистически настроенные политические силы, стремящиеся дестабилизировать ситуацию в регионе. Мы говорим о России, но и это еще не все», - подчеркнул Эдмондо Чириелли, уточнив, что имеет в виду также армянскую диаспору.

Он добавил, что Италия всегда осуждала трагические события, произошедшие в 1915 году в Османской империи, но призвал обратить внимание на тот факт, что азербайджанцы не имеют к ним никакого отношения.

«Более того, мы хорошо знаем, что Азербайджан – это одна из самых светских и толерантных стран мусульманского мира, это их отличительная черта, - добавил замглавы МИД Италии. - Так что, давайте не будем использовать религию для разжигания конфликта между народами».

По словам Эдмондо Чириелли, в результате агрессивной войны, начатой Арменией и продолжавшейся 30 лет, Азербайджан оказался жертвой грубых нарушений международного права.

«Армения это тоже косвенно признала, поскольку могла бы убрать эту напряженность иначе и более благоприятно, - отметил высокопоставленный итальянский дипломат. - Вместо этого тупость старых пророссийских правительств Армении породила позицию абсолютной закрытости в отношении попыток Азербайджана решить этот вопрос на основе резолюций Совета безопасности ООН. Дело закончилось на военном уровне, хотя я считаю, что любое другое государство не стало бы ждать так долго. Только представьте, если Трентино-Альто-Адидже (область на севере Италии – ред.) была бы оккупирована при поддержке армии Австрии самопровозглашенным режимом сепаратистов Южного Тироля. Я не думаю, что Италия терпела бы на протяжение тридцати лет оккупацию своих суверенных территорий. Хотя общеизвестно, что мы - демократическая и миролюбивая нация, отвергающая войны».