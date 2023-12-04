«Новый штат и карты»: Мадуро идет на аннексию части соседней страны

Кроме того, Мадуро дал три месяца компаниям, занимающимся разработками на шельфе Эссекибо, чтобы прекратить операции в неделимитированном море, с оговоркой, что открыт для переговоров. «Я предлагаю всем этим компаниям три месяца для завершения операций в неделимитированном море, три месяца. И мы открыты для переговоров. Только по-хорошему. С уважением к международному праву, с уважением к законам, с уважением добрососедства», — цитирует РБК президента Венесуэлы.

Регион теперь будет 24-м штатом Венесуэлы Гайана-Эссекибо. Также Мадуро предложил запретить заключать контракты с компаниями, которые работают или сотрудничают в односторонних концессиях, предоставленных Гайаной на море. Этот вопрос он поручил обсудить в парламенте.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил спорную с Гайаной территорию Эссекибо «зоной интегральной обороны» и предложил создать там подразделения ведомств, выдающих лицензии на добычу газа, нефти и полезных ископаемых. Об этом он заявил в ходе заседания федерального совета правительства, передает Ultimas Noticias.

Мадуро поручил создать верховный комиссариат по обороне Эссекибо, разработать план социальной помощи населению региона, а также провести перепись и выдать его жителям удостоверения личности. Также он потребовал опубликовать и распространить в образовательных учреждениях новую карту Венесуэлы.

Спор о регионе Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки продолжается около 200 лет. Речь идет о территории к западу от одноименной реки Эссекибо общей площадью 160 тыс. кв. км, которая занимает три четверти государства Гайана (соседствует с Венесуэлой и Бразилией) и на данный момент находится под ее управлением. Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, золота и меди. Интерес к региону во многом обусловлен ископаемыми: в 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) назвал Гайану страной с самой быстрорастущей экономикой в мире благодаря доходам от морских нефтяных месторождений.

Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году: во время войны за независимость испанских колоний регион был взят под контроль Британией и присоединен к ее на тот момент колонии Гайане. Венесуэла обратилась в Международный арбитраж в Париже с просьбой урегулировать ситуацию с территорией, и в 1899 году суд (в составе которого были судьи из США, Британии и России) закрепил право Британии почти на 90% территории Эссекибо. В 1949 году, после публикации письма американского адвоката, утверждавшего, что суд разрешил дело в пользу Лондона из-за сговора Британии и России, власти Венесуэлы публично отказались от соблюдения судебного решения.

Венесуэла вновь заявила о претензиях на Эссекибо в 2015 году — после открытия месторождений нефти и газа. В 2018 году власти Гайаны обратились в Международный суд ООН для подтверждения своих границ, суд принял иск на рассмотрение в апреле 2023 года. В октябре этого же года Гайана объявила еще об одном «важном открытии» залежей нефти. Спустя месяц Николас Мадуро заявил, что в Венесуэле 3 декабря состоится референдум о вхождении региона в состав страны. В ответ власти Гайаны призвали Международный суд ООН остановить запланированное голосование. 3 декабря в Венесуэле прошел референдум по поводу присоединения Эссекибо. 95% участников референдума высказались за предложение оспорить решение Парижского арбитражного суда 1899 года о принадлежности Эссекибо Великобритании (Гайана тогда была британской колонией). Мадуро заявил, что референдум «увенчался абсолютным успехом для нашей страны». Президент Гайаны Ирфаан Али назвал референдум поводом для аннексии региона Венесуэлой.