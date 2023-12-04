Гости Недели FIA собрались в Центре Гейдара Алиева фото
С 5 по 8 декабря Баку при генеральном партнерстве Автомобильной федерации Азербайджана принимает заседания генеральных ассамблей Международной автомобильной федерации (FIA) и церемонию награждения FIA (FIA Prize-Giving Ceremony), которая является одним из престижных мероприятий года в области автомобильного спорта.
В связи с этим в Центре Гейдара Алиева состоялась церемония встречи гостей Недели FIA. В Баку прибыли делегаты и представители автомобильных клубов из 128 стран, в том числе президент FIA Мохаммед Бен Сулайем, официальные лица организации.
Выступая на мероприятии для гостей Недели FIA, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алекперов поприветствовал гостей, рассказал о важности мероприятия. Отметив, что команда FIA и Автомобильной федерации Азербайджана прилагает усилия, чтобы каждый из гостей чувствовал себя в Баку как дома, президент Федерации выразил уверенность в том, что гости уедут из Азербайджана с позитивными впечатлениями.
Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов отметил, что в последние годы автомобильный спорт в Азербайджане стремительно развивается, поблагодарил руководство Автомобильной федерации Азербайджана за проделанную работу. Глава Баку подчеркнул, что за последние годы Федерация расширила масштабы своей деятельности, что привело к росту в обществе интереса к этому виду спорта.
А президент FIA Мохаммед Бен Сулайем поблагодарил Автомобильную федерацию Азербайджана и власти страны за проведение этого мероприятия.
Решение о проведении в Баку столь престижного мероприятия было принято в декабре прошлого года на заседании Генассамблеи FIA в итальянской Болонье. За право принять у себя это международное мероприятие в области автомобильного спорта боролись несколько стран, в том числе Азербайджан. В результате голосования из числа стран-заявителей была утверждена кандидатура Азербайджана. Наряду с Генассамблеей FIA, в Баку пройдут заседания генассамблей Фонда FIA и Международного туристического альянса (Alliance Internationale de Tourisme, AIT), представляющего интересы автомобильных клубов. Заседания генассамблей FIA и церемония награждения в Баку соберут представителей автомобильных организаций и известных деятелей автоспорта со всего мира. 8 декабря в Центре Гейдара Алиева состоится заключительное заседание Генеральной ассамблеи FIA, в Бакинском Конгресс-центре - церемония награждения (FIA Prize-Giving Ceremony).