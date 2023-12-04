09:45

С 5 по 8 декабря Баку при генеральном партнерстве Автомобильной федерации Азербайджана принимает заседания генеральных ассамблей Международной автомобильной федерации (FIA) и церемонию награждения FIA (FIA Prize-Giving Ceremony), которая является одним из престижных мероприятий года в области автомобильного спорта. В связи с этим в Центре Гейдара Алиева состоялась церемония встречи гостей Недели FIA. В Баку прибыли делегаты и представители автомобильных клубов из 128 стран, в том числе президент FIA Мохаммед Бен Сулайем, официальные лица организации.

Выступая на мероприятии для гостей Недели FIA, президент Автомобильной федерации Азербайджана Анар Алекперов поприветствовал гостей, рассказал о важности мероприятия. Отметив, что команда FIA и Автомобильной федерации Азербайджана прилагает усилия, чтобы каждый из гостей чувствовал себя в Баку как дома, президент Федерации выразил уверенность в том, что гости уедут из Азербайджана с позитивными впечатлениями. Глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов отметил, что в последние годы автомобильный спорт в Азербайджане стремительно развивается, поблагодарил руководство Автомобильной федерации Азербайджана за проделанную работу. Глава Баку подчеркнул, что за последние годы Федерация расширила масштабы своей деятельности, что привело к росту в обществе интереса к этому виду спорта.

А президент FIA Мохаммед Бен Сулайем поблагодарил Автомобильную федерацию Азербайджана и власти страны за проведение этого мероприятия.