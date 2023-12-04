«Два с половиной года назад, когда Азербайджан восстановил свой суверенитет, мы увидели, что в Карабахе находится большой армянский контингент. Они игнорировали все принципы международного права». Так сказал президент Ильхам Алиев, выступая на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и вызовы», организованный Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Глава государства указал, что Азербайджан надеялся, что «этот вопрос будет решен. Мы понимали, что это ненормальная ситуация, и после окончания Второй Карабахской войны наша позиция была ясной. У людей, живущих в Карабахе, есть два выбора – либо они становятся гражданами Азербайджана и для них создаются все правовые рамки, либо они выбирают другое место жительства. Другого пути не было».

Президент Азербайджана также сказал, что Азербайджан старается «сделать все возможное, чтобы создать максимально благоприятные жизненные условия для вынужденных переселенцев, они этого заслуживают. Они также испытали психологическую травму».

«Мы хотим, чтобы этот процесс пошел ускоренными темпами. Но мы понимаем, что нужно добиться этого опираясь на лучшие традиции архитектурной практики, на основе лучших технологий, применения зеленых технологий, а также создания лучших условий», - подчеркнул глава государства.