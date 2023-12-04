Израиль в Газе всерьез и надолго

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные будут сохранять бессрочный контроль над сектором Газа на длительный срок даже после окончания войны с ХАМАС, сообщают информационные агентства AP и Times of Israel.

В ходе пресс-конференции, проведенной поздно вечером во вторник, Нетаньяху выразил мнение, что Газа должна остаться демилитаризованной зоной. Он подчеркнул, что единственной организацией, способной обеспечить эту демилитаризацию, являются израильские военные.

"Газа должна быть демилитаризована, и для обеспечения этой демилитаризации существует только одна сила – Армия обороны Израиля", — заявил Нетаньяху.

"Никакие международные силы не могут взять на себя эту ответственность", — добавил он.

Ранее были выдвинуты различные предложения относительно того, кто будет нести ответственность за безопасность в Газе после войны. В частности, обсуждалась идея о возможном направлении войск арабскими государствами, однако арабские страны отвергли эту идею.