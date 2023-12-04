Армения и Иран построят мост через Араз

Армения и Иран работают над проектом строительства моста через реку Араз. Специалисты проводят технико-экономическое исследование для проектирования моста. Об этом армянским СМИ заявила замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Кристина Галечян.

«Мы должны уточнить технические показатели для строительства моста…» - сказала Галечян.

Она призвала не спешить и дождаться завершения технико-экономического исследования, которое поможет определить длину, ширину, пропускную способность и другие параметры нового сооружения.