Армения и Иран построят мост через Араз
Армения и Иран работают над проектом строительства моста через реку Араз. Специалисты проводят технико-экономическое исследование для проектирования моста. Об этом армянским СМИ заявила замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Кристина Галечян.
«Мы должны уточнить технические показатели для строительства моста…» - сказала Галечян.
Она призвала не спешить и дождаться завершения технико-экономического исследования, которое поможет определить длину, ширину, пропускную способность и другие параметры нового сооружения.