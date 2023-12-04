В рамках этих операций сотрудниками управления были арестованы 49 человек из трех ОПГ, занимавшихся распространением наркотиков. Из незаконного оборота были изъяты 42 кг героина, 68 кг обогащенной психотропными веществами марихуаны, 22 кг метамфетамина, опиум, 700 ед. психотропного метадона и таблетки трамадола. Также были конфискованы огнестрельное оружие, электронные весы и банковские карты, используемые в незаконной торговле.

В ходе этих операций были задержаны ключевые члены организованной группировки - Эльмир Алылы, Фарман Султанлы и Халид Багиров, у которых было обнаружено 48 килограммов наркотиков. Они являлись главными поставщиками наркотиков из Ирана в Азербайджан.

В рамках операции сотрудники Главного управления полиции провели дополнительные рейды в столице, а также в южных и западных регионах. Например, в Масаллинском районе был арестован Судеф Халилов из Джалилабадского района, один из главных организаторов ввоза наркотиков в страну. У него было обнаружено более 36 килограммов героина и марихуаны.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, и в отношении задержанных применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются операции по задержанию других членов наркосети.