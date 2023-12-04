В Румынии общенациональная эпидемия кори

Эпидемия кори объявлена в Румынии. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны.

«Учитывая тревожный рост заболеваемости корью, а также большое количество зараженных детей в педиатрических и инфекционных отделениях больниц, Министерство здравоохранения Румынии объявило национальную эпидемию кори, чтобы обеспечить возможность вакцинации детей в возрасте 9-11 месяцев, а также лечения непривитых или не полностью привитых детей», - говорится в сообщении Минздрава Румынии.

В настоящее время в Румынии насчитывается почти 2 тыс. случаев заболевания корью в 29 уездах из 41, отмечается в сообщении.