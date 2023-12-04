Соединенные Штаты будут нести ответственность за поражение Украины, если Конгресс не одобрит запрос администрации Байдена по финансированию Киева. Как передает Reuters, об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Я общалась с членами Конгресса, как и мои коллеги. Они осознают серьезность ситуации. Мы можем оказаться ответственными за поражение Украины, если не сможем обеспечить необходимое финансирование, включая прямую бюджетную поддержку, которая крайне важна», — сказала Йеллен.

Ранее во вторник глава администрации президента Украины Владимира Зеленского выразил опасения, что задержка в предоставлении американской помощи может повлечь за собой значительный риск для Украины в ее борьбе против российского вторжения, которая продолжается уже почти два года.

Зеленский отменил планы обратиться к Конгрессу с прямым призывом о помощи из-за споров в Конгрессе, связанных с требованиями республиканцев о пересмотре иммиграционной и пограничной политики США. Американские законодатели рассматривают пакет дополнительных расходов, превышающий 100 млрд долларов, который включает в себя помощь Украине и Израилю, а также финансирование пограничной службы.

Йеллен подчеркнула, что финансирование Украины со стороны США важно также для европейских союзников, которые оказывают Украине более значительную помощь в ее сопротивлении российской агрессии.

«У Украины заканчиваются финансовые ресурсы. Они тратят все налоговые поступления на зарплаты военнослужащим и оборону, и без нашей поддержки у них не было бы средств даже на обеспечение работы школ, больниц и служб экстренного реагирования», — сказала Йеллен.

Она также добавила, что помощь США Украине осуществляется со «строгим контролем, чтобы предотвратить любое нецелевое использование средств или коррупцию», уточнив, что поддержка госбюджета Украины проходит через Всемирный банк, обладающий сильными антикоррупционными гарантиями для обеспечения целевого использования средств.