Война в Газе входит в ожесточенную фазу

Армия обороны Израиля сообщает о продолжающихся "ожесточенных боях" с боевиками ХАМАС в секторе Газа, в ходе которых за последние сутки ВВС еврейского государства нанесли удары по более чем 250 целям , передают издания Haaretz и The Times of Israel.

Согласно заявлению, 7-я бронетанковая бригада атаковала две ракетные установки, активно использовавшиеся в недавних обстрелах центральной части Израиля.

Также сообщается, что удары ВВС Израиля были направлены на группы боевиков ХАМАС и "Исламского джихада", а также на инфраструктуру, принадлежащую этим группировкам.

По данным Армии обороны Израиля, бригада "Кфир" уничтожила группу боевиков ХАМАС, находившихся вблизи школы на севере Газы. В ходе операции была также обнаружена и уничтожена шахта туннеля и оружие в этом районе. В другой школе на севере Газы солдаты обнаружили оружие.

Израильская армия также сообщила о гибели двух своих солдат. Старший сержант 23-летний Йонатан Малка погиб в боевых действиях в секторе Газа. 52-летний лейтенант Йохай Гур Хершберг, командир подразделения внутренних войск 98-й дивизии, скончался в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Израиля.