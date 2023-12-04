Израильский удар по Ливану

Вооруженные силы Ливана сегодня сообщили о гибели одного военнослужащего и ранении трех других в результате израильского удара по Ливану, передает телеканал NBC.

Армия обороны Израиля признала, что в ходе этого удара были пострадали ливанские военнослужащие, и подчеркнула, что это было непреднамеренно.

"Вооруженные силы Ливана не являлись целью удара", — заявили в ЦАХАЛ. "ЦАХАЛ выражает сожаление в связи с этим инцидентом. Обстоятельства инцидента расследуются".

В Ливане активно действует группировка "Хезболла", однако Вооруженные силы Ливана не участвуют в текущем конфликте. Сообщается, что это первый случай гибели ливанского солдата после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября и последующей военной операции Израиля.

Армия обороны Израиля заявила, что ее действия были направлены против "неминуемой угрозы", и уточнила, что "угроза была обнаружена в районе, известном как место запуска и наблюдательный пункт террористической организации "Хезболла", расположенном вблизи Аль-Авади".