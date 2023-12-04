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Генеральный директор компании McDonald's Azərbaycan Оскар Богопольский дал интервью для специального выпуска журнала IMPACT, посвященного столетию общенационального лидера Гейдара Алиева, в котором рассказал о видении Гейдара Алиева и его влиянии на развитие азербайджанской экономики. Отметим, что IMPACT – официальное издание Американской торговой палаты в Азербайджане. Представляем вниманию читателей данное интервью.

- Давайте начнем нашу беседу с 90-х годов. Какими, по вашему мнению, были основные вызовы, с которыми столкнулся Азербайджан в это турбулентное время? - Действительно, начало 1990-х годов ознаменовалось периодом глубоких потрясений для Азербайджана, который только обрел независимость. После распада СССР раздираемая многочисленными проблемами страна столкнулась с кризисом государственных институтов и государственного управления в целом. В разгар этого хаоса выдающийся лидер Гейдар Алиев по просьбе народа вернулся к власти, принеся с собой стабильность и реформы, которые подготовили почву для экономического развития Азербайджана. Несомненно, возвращение Гейдара Алиева к власти стало поворотным моментом для развития Азербайджана. Осознавая острую необходимость в стабильности, общенациональный лидер инициировал ряд фундаментальных реформ. Именно под руководством Гейдара Алиева в Азербайджане были инициированы значительные изменения в экономической сфере. Он заложил основу для привлечения иностранных инвестиций, подчеркнув важность диверсификации экономики и снижения зависимости от нефтегазового сектора. Эти реформы были направлены на создание более благоприятной для бизнеса среды, что, в свою очередь, поощряло как отечественные, так и международные компании инвестировать в Азербайджан. Эти меры сыграли важную роль в восстановлении экономики, создавая условия, способствующие ее поступательному росту. - Какой вклад внес McDonald's в развитие Азербайджана в тот период? - В 1999 году, в период, когда Гейдар Алиев прикладывал неимоверные усилия для установления в стране стабильности, McDonald's открыл свой первый ресторан в Баку, что совпало с периодом заметных перемен в развитии Азербайджана.

Этот современный, привлекательный ресторан быстро стал одним из самых популярных мест в Баку. Делая свои первые шаги, McDonald's столкнулся с определенными вызовами, связанными в том числе и с культурными различиями, но решимость укрепить свое присутствие в Азербайджане продемонстрировала готовность компании инвестировать в ее будущее. Анализ макроэкономических показателей Азербайджана за этот период показывает существенное влияние реформ Гейдара Алиева на развитие различных отраслей экономики. И хотя нефтегазовый сектор оставался основным драйвером экономического роста, такие предприятия, как McDonald's, сыграли жизненно важную роль в создании рабочих мест и внедрении инноваций в сфере услуг. Помимо экономического вклада, иностранные компании, в том числе и McDonald's, тоже сыграли значительную роль в развитии азербайджанского общества в целом. К примеру, наши инициативы в области корпоративной социальной ответственности (КСО) стали неотъемлемой частью философии нашего бизнеса и остаются ею до сих пор. Мы последовательно стремимся быть ответственными членами нашего бизнес-сообщества, участвуя в многочисленных экологических проектах и общественных мероприятиях, трудоустройстве молодежи и поддержке местных благотворительных организаций. - Какое долгосрочное влияние, по вашему мнению, оказали экономическое видение Гейдара Алиева и присутствие транснациональных корпораций, таких как McDonald's, на формирование экономического ландшафта Азербайджана? - К примеру, внимание руководства страны к иностранным инвесторам было подчеркнуто участием президентов Гейдара Алиева и Ильхама Алиева в церемониях открытия ресторанов McDonald's. Это имело огромное символическое значение и свидетельствовало о поддержке правительством иностранных инвестиций и приверженности экономическому развитию.

Под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан в настоящее время может гордиться своей одной из самых быстрорастущих экономик в регионе, высокими позициями в международных рейтингах и постоянной приверженностью реформам. Эти достижения являются свидетельством устойчивости, адаптивности и постоянного прогресса страны, оставляя неизгладимый след на всем экономическом ландшафте. Под руководством таких дальновидных лидеров, как Гейдар Алиев и Ильхам Алиев, и при неизменном росте иностранных инвестиций, включая крупнейшие мировые компании, Азербайджан продемонстрировал удивительный переход от хаоса к процветанию.

- Не могли бы вы рассказать нам о видении и планах McDonald’s в Азербайджане? - Следует отметить, что за эти годы мы успешно открыли 23 ресторана, а наш коллектив вырос до 2180 человек. Общее число персонала, входившего в состав команды McDonald's Azərbaycan с 1999 года, уже превышает 13 тысяч человек. Мы уверены в благоприятной среде для роста и развития нашей компании в Азербайджане. Наша цель — довести количество ресторанов до 50, а число сотрудников до 4500 человек в течение следующих 5 лет. Более того, сотрудничая более чем со 100 местными компаниями, включая поставщиков продуктов питания, молочной и сельскохозяйственной продукции, а также производителей соусов, мы стремимся в ближайшем будущем локализовать производство продуктов из говядины, используемых компанией McDonald's в Азербайджане. Эти усилия, несомненно, окажут положительное влияние на местную экономику. Мы остаемся неотъемлемой частью развивающегося экономического и социального ландшафта Азербайджана и готовы и дальше играть значительную роль в развитии нашей страны.