Азербайджан опровергает...

Сообщения в некоторых СМИ и в соцсетях об оказании Азербайджаном военной помощи Украине не соответствуют действительности, заявило Агентство по развитию медиа республики.

"Эта "информация" - ложь. Азербайджан не производит артиллерийские снаряды, а распространенный в соцсетях снимок, на котором запечатлен мужчина с украинским флагом, не имеет к стране никакого отношения", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В агентстве призвали пользователей соцсетей и СМИ проявлять бдительность и не верить непроверенной информации.

Ранее украинский журналист Роман Бочкала опубликовал фото и видео из цеха, где производят 122-мм снаряды для Украины. По словам Бочкалы, их делают в одной из "стран-партнеров", при этом он не уточнил, в какой именно стране находится. На фото заметили логотип азербайджанской группы компаний Palladium, на который обратили внимание пользователи соцсетей.