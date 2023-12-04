Сколько мин на территории Азербайджана?

По предварительным данным, в настоящее время на освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана насчитывается более 1,5 млн мин и неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сказала исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева на Международном Бакинском форуме на тему "Здоровая окружающая среда и жизнь без мин для достижения целей устойчивого развития".

По мнению А.Алиевой, пренебрежительное отношение международного сообщества к загрязнению территорий Азербайджана минами приводит к задержке восстановительных и строительных работ, а также возвращению азербайджанцев на родные земли.

"Сегодня более 60 стран мира страдают от мин и неразорвавшихся боеприпасов. С сожалением отмечу, что Азербайджан занимает первое место в этом списке", — добавила А.Алиева.