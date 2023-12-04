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Накануне состоялось открытие единого центра мониторинга электронных дорожных весов. Основная цель центра – выявление и предотвращение нарушений требований по допустимым габаритам, массе и нагрузке для крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств. Центр позволит также осуществлять контроль за нелегальными пассажирскими перевозками, превышением допустимой скорости и выбросами выхлопных газов в атмосферу.

Выступивший на открытии центра мониторинга электронных весов замминистра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов отметил, что в последние годы в Азербайджане осуществляются крупные инфраструктурные проекты. Так, по всей стране прокладываются новые дороги, возводятся мосты и сооружаются туннели. Вопросы, связанные с обеспечением безопасности движения и продления срока эксплуатации дорожной инфраструктуры приобретают все большую актуальность. - Министерство цифрового развития и транспорта уделяет особое значение внедрению новых технологий в процессе автоперевозок, - сказал замминистра. - И установка на автодорогах автономных электронных весов и открытие единого центра мониторинга этих дорожных приборов наглядное тому свидетельство. Весь процесс оцифрован, максимально прозрачен и проходит практически без человеческого вмешательства. По словам Гумматова, собранные за небольшой период времени посредством установленных весов данные выявили многочисленные факты серьезного нарушения норм эксплуатации государственных автодорог. План действий по предотвращению этих нарушений будет готовиться совместно с МВД и Государственным агентством автомобильных дорог.

Как отметил замминистра, электронные весы работают в автономном режиме – для считывания информации о транспортном средстве нет необходимости в снижении скорости и остановке автомобиля. А самое главное – исключен контакт водителя и сотрудника госучреждения. Информация напрямую поступает в центр мониторинга электронных весов, а затем в соответствующие государственные учреждения. «Электронные весы планируется поэтапно установить на всех автомагистралях. В ближайшие годы на 31 участке автомобильных дорог будут установлены свыше 50 электронных весов», - подчеркнул замминистра. Удобство и безопасность – два главных вопроса, требующих особого внимания при реализации проектов по строительству автомобильных дорог. Причем важно, чтобы оба параметра соответствовали стандартам на весь период эксплуатации дорожной инфраструктуры. При этом для государства – владельца дороги - большую значимость представляет целостность и сохранность дорог, а также обеспечение безопасности дорожного движения. А для владельцев и водителей грузовых автомобилей важно быстро и безопасно перевезти груз до пункта назначения.