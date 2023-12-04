Суд решит судьбу убийцы матери четырех детей

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело будет рассматривать судья Али Мамедов, дата подготовительного заседания назначена на 18 декабря.

Отметим, что инцидент был зафиксирован 5 августа этого года в одном из домов на территории Наримановского района столицы. Проживавшая в доме вместе с 4 детьми 34-летняя Таджира Салманова была убита 19 ударами ножа.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый Теймур Мамедов, которому было предъявлено обвинение в умышленном убийстве.