Скончался экс-глава Евлаха

Бывший глава Исполнительной власти Евлахского района Годжа Самедов, скончался в своем доме накануне вечером, передает АПА.

Как известно, Самедова условно-досрочно освободили некоторое время назад по причине ухудшения состояния здоровья.

Стоит напомнить, что Самедов был арестован Службой государственной безопасности (СГБ) в 2019 году. Его осудили на 5 лет и 9 месяцев лишения свободы за совершение должностных преступлений. В июле текущего года ему было предоставлено право на условно-досрочное освобождение в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

Отмечается, что у Годжи Самедова имелись серьезные проблемы с сердцем. Во время отбывания наказания он перенес три операции.