Евросоюз обещает помогать Азербайджану

Европейский союз продолжит поддерживать Азербайджан в его усилиях по обезвреживанию мин. Об этом на своей странице в соцсети Х заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

«Опечален известием о том, что еще один сотрудник ANAMA получил серьезное ранение в результате взрыва мины. Люди в Азербайджане не должны жить в опасности, создаваемой минами. Европейский союз продолжит поддерживать Азербайджан в его усилиях по обезвреживанию мин», — отметил посол ЕС.

Very sad to learn that another #ANAMA deminer was heavily injured by a landmine explosion. People in Azerbaijan should live free of the horrible danger that the landmines represent. The EU🇪🇺 will continue to support 🇦🇿Azerbaijan in the effort to eliminate all landmines.