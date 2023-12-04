Прямой эфир Минздрава: врач-инфекционист ответит на важные вопросы о кори

Сегодня в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир, посвященный кори.

Как сообщает haqqin.az, гостем программы станет эксперт Министерства здравоохранения, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.

Во время трансляции граждане могут оставить интересующие вопросы в разделе комментариев или задать их непосредственно врачу в прямом эфире.