Прямой эфир Минздрава: врач-инфекционист ответит на важные вопросы о кори
Сегодня в 15:00 на странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram состоится прямой эфир, посвященный кори.
Как сообщает haqqin.az, гостем программы станет эксперт Министерства здравоохранения, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.
Во время трансляции граждане могут оставить интересующие вопросы в разделе комментариев или задать их непосредственно врачу в прямом эфире.
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