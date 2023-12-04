Ильхам Алиев: Азербайджану нужны гарантии...
«Азербайджану нужны твердые гарантии, что в Армении больше не будет попыток реваншизма, потому что мы знаем, что происходит в Армении. Мы также осведомлены о наличии у Армении многочисленных плохих «советников» в некоторых европейских столицах». Об этом сказал президент Ильхам Алиев на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.
«Мы бы хотели, чтобы между двумя странами вообще не было войны. А для этого должны быть гарантии», - сказал глава азербайджанского государства.
Президент Алиев также заявил, что Азербайджан в состоянии обеспечить бывших вынужденных переселенцев достойными рабочими местами, создать условия для них: «Принимая во внимание тот факт, что идет планомерный процесс возвращения вынужденных переселенцев, большинство из них уже имеют рабочие места, это является свидетельством комплексности выбранного подхода».
Подчеркнув, что после Второй Карабахской войны он неоднократно заявлял о том, что армяне Карабаха – это граждане Азербайджана, глава государства сказал: «Это стало предметом манипуляции со стороны некоторых сепаратистских лидеров. Мы, в свою очередь, заявили, что готовы создать такие условия, чтобы они могли остаться и жить… и это, как я уже сказал, находится в полном соответствии с международным правом. Конечно, они могли бы подать заявление на получение азербайджанского гражданства по этому праву. Что касается их безопасности, их прав, то этот вопрос также решен. Безопасность должна быть обеспечена в соответствии с Конституцией Азербайджана и обязательствами, взятыми Азербайджаном перед международными организациями».