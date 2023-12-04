В Армении Гусейну Ахундову дали пожизненное

Азербайджанскому военнослужащему Гусейну Ахундову, обвиняемому в Армении за якобы убийство охранника Зангезурского медно-молибденового комбината и осужденному на 20 лет лишения свободы, ужесточили приговор, заменив его на пожизненное заключение, передают армянские СМИ.

Апелляционный уголовный суд Армении удовлетворил жалобу правопреемников охранника.

Стоит отметить, что военнослужащие азербайджанской армии Бабиров Агшин (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн (2003 г.р.) пропали без вести 9 апреля в Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана на границе с Арменией в результате ограниченной видимости из-за плохих погодных условий. Их обвинили в "незаконном пересечении государственной границы Армении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов по предварительному сговору с группой лиц". Агшину Бабирову армянский суд назначил наказание - 11,5 года лишения свободы.