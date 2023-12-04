Ильхам Алиев поздравил Грузию

«Азербайджан и Грузия являются близкими партнерами. Наше партнерство не ограничивается энергетикой. Благодаря этому сотрудничеству мы смогли представить себя — обе страны — в качестве единой, стратегически важной команды в Европе». Об этом сказал президент Ильхам Алиев на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности», организованном Университетом АДА совместно с Центром анализа международных отношений.

Напомнив, что он регулярно посещает Грузию, а грузинский премьер-министр приезжает в Азербайджан, и что во время этих встреч обсуждаются очень важные вопросы, глава государства отметил: «Мы полностью понимаем желание Грузии вступить в Европейский союз, я желаю грузинским друзьям успехов в этом начинании и поздравляю их с присвоением Грузии статуса».