США готовятся бросить Украину

Президент США Джо Байден столкнулся с неспособностью американских законодателей согласовать новую помощь Украине и Израилю на 106 млрд долларов. Республиканцы угрожают заблокировать этот пакет помощи, требуя включения строгих мер по контролю миграции на границе США с Мексикой, передает The New York Times.

"Мы собираемся бросить Украину, — выразил обеспокоенность по поводу будущего Украины сенатор от Демократической партии Кристофер С. Мёрфи, сыгравший ключевую роль в переговорах с республиканцами, — если Россия вторгнется в страну-члена НАТО, республиканцы пожалеют о своем решении использовать безопасность Украины в политических целях", — сказал он.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен описала ситуацию с финансированием Украины как критическую. Она подчеркнула, что если Конгресс не одобрит новый пакет помощи, Вашингтон окажется ответственным за поражение Украины в конфликте.