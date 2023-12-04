«Азербайджан в своей внешнеполитической концепции не ставит целью стать членом Евросоюза. Это очень прагматичный подход, потому что нас никогда не примут. Причина этого ясна», - сказал президент Ильхам Алиев на форуме «Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности».

«Мы живем в реальном, а не виртуальном мире. То есть, если там не примут Азербайджан, то зачем нам стучать в эту дверь и зачем беспокоить хозяина? В то же время почему мы должны в каком-то смысле позорить себя? Мы не стремимся к этому, мы нашли способ наладить сотрудничество и наладить отношения», - отметил глава государства.

Президент Алиев сказал, что с Европейским союзом, Европейской комиссией у Азербайджана очень хорошие, тесные взаимоотношения: «Европейский союз является нашим основным торговым партнером. Около 50 процентов нашего внешнеторгового оборота приходится на Европейский союз».

Глава государства напомнил, что Азербайджан принял протоколы о стратегическом партнерстве с девятью членами Европейского союза: «А это составляет треть от Европейского союза. Это свидетельствует о том, что наши отношения как на уровне отдельных государств, так и на уровне организаций очень хорошие. Лично я и Азербайджан всегда поддерживали усилия Шарля Мишеля по прекращению конфликта между Арменией и Азербайджаном. Несколько встреч были организованы им в Брюсселе. Сейчас мы обсуждаем возможную новую встречу».