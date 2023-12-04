При организационной поддержке Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, Исполнительной власти Губинского района и Губа-Хачмазского регионального управления образования в Губинском районе в рамках «Года Гейдара Алиева» с участием старшеклассников была проведена конференция, посвященная последствиям вредных привычек.

Перед мероприятием, которое прошло в Губинском районном Центре Гейдара Алиева, участники конференции посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, осмотрели выставки, представленные в центре. В мероприятии, наряду с сотрудниками Госслужбы, приняли участие ответственные лица ряда госструктур, а также отец героя Второй Карабахской войны Мехраба Нифталиева – Сёхраб Нифталиев.

Выступившие на конференции отметили важность проведения образцовых занятий, семинаров, организованных в средних школах, просветительских бесед о пропаганде здорового образа жизни, последствиях, вредных привычках, а также уголовной ответственности за уклонение от призыва на военную службу.

Выступая на конференции, начальник управления допризывной подготовки полковник-лейтенант Физули Исмаилов рассказал о работе по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Он подчеркнул важность совместной деятельности с соответствующими госструктурами с целью предотвращения распространения вредных привычек среди молодежи, пропаганды здорового образа жизни, указал, что здоровые подростки и молодые люди с высокими моральными качествами приносят пользу стране.

Выступившие на мероприятии отметили, что проведение просветительских мероприятий в учебных заведениях играет важную роль в усилении борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров среди молодежи и борьбе с наркоманией.