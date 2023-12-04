Спецпредложения для пассажиров рейса Баку – Милан от AZAL

Путешественники, выбирающие перелет между Баку и Миланом с Azerbaijan Airlines, теперь имеют возможность пользоваться особыми преимуществами в известных торговых центрах The Mall Firenze и The Mall Sanremo в Италии, говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Согласно сообщению, это стало возможным благодаря новому партнерству между AZAL и итальянской компанией The Mall Luxury Outlets, специализирующейся на классе люкс в шопинге.